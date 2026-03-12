СМИ: Иран может атаковать Калифорнию дронами
Федеральное бюро расследований США предупредило полицейские управления штата Калифорния, что Иран может запустить беспилотные летательные аппараты по западному побережью, сообщает ABC.
Предупреждение было распространено ещё в конце февраля. Из него следовало, что если Вашингтон нанесёт удары по Ирану, то Тегеран атакует Калифорнию с неопознанного судна у берегов США. ФБР указало, что дополнительной информации о времени, методе, цели или лицах, которые совершат предполагаемое нападение, нет.
Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что завершить войну можно только при признании прав Тегерана, выплате репараций и предоставлении международных гарантий безопасности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
