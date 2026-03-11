Президент Ирана назвал условия окончания войны с США и Израилем

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что завершить войну можно только при признании прав Тегерана, выплате репараций и предоставлении международных гарантий безопасности. Об этом он написал на своей странице в X.

По словам Пезешкиана, такую позицию он подтвердил в разговоре с лидерами России и Пакистана. Иранский президент подчеркнул, что конфликт, по его словам, был развязан «сионистским режимом и США», и его прекращение возможно лишь при выполнении этих условий.