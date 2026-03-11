Президент Ирана назвал условия окончания войны с США и Израилем
Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что завершить войну можно только при признании прав Тегерана, выплате репараций и предоставлении международных гарантий безопасности. Об этом он написал на своей странице в X.
По словам Пезешкиана, такую позицию он подтвердил в разговоре с лидерами России и Пакистана. Иранский президент подчеркнул, что конфликт, по его словам, был развязан «сионистским режимом и США», и его прекращение возможно лишь при выполнении этих условий.
Ранее ливанский телеканал Al Mayadeen со ссылкой на источник сообщил, что Тегеран требует от Вашингтона гарантий безопасности уже на этапе начала переговоров о завершении войны. Среди требований Ирана также называются компенсации и согласие США с тем, что республика будет реализовывать полный ядерный топливный цикл на своих атомных объектах.
Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что единственное соглашение, которое Вашингтон готов заключить с Тегераном, — это договор о полной капитуляции Ирана. Он также отметил, что США уже добились значительных успехов в противостоянии, однако не намерены останавливаться до полного разгрома противника, передает «Радиоточка НСН».
