Трамп заявил, что удары США по Ирану еще продолжатся

Президент США Дональд Трамп заявил, что американская операция против Ирана продолжается и еще не завершена. Об этом он сообщил журналистам, комментируя ход военной кампании.

По словам Трампа, Соединенные Штаты нанесли по Ирану один из самых мощных ударов в своей истории. Журналисты также спросили президента, сможет ли он объявить о победе, если верховным лидером Ирана останется Сейед Моджтаба Хаменеи — сын погибшего верховного лидера республики Али Хаменеи. Трамп отказался отвечать на этот вопрос.