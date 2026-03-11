Трамп заявил, что удары США по Ирану еще продолжатся
Президент США Дональд Трамп заявил, что американская операция против Ирана продолжается и еще не завершена. Об этом он сообщил журналистам, комментируя ход военной кампании.
По словам Трампа, Соединенные Штаты нанесли по Ирану один из самых мощных ударов в своей истории. Журналисты также спросили президента, сможет ли он объявить о победе, если верховным лидером Ирана останется Сейед Моджтаба Хаменеи — сын погибшего верховного лидера республики Али Хаменеи. Трамп отказался отвечать на этот вопрос.
Портал Axios со ссылкой на американских и израильских чиновников сообщил, что удары по Ирану могут продолжаться как минимум еще две недели.
При этом Трамп в разговоре с изданием выразил мнение, что война может закончиться «скоро», поскольку, по его словам, «практически больше не на что нацеливаться». Источники портала утверждают, что официальной директивы о сроках завершения боевых действий пока не было, передает «Радиоточка НСН».
