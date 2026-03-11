Бояков рассказал, почему продал квартиру на Патриарших и переехал под Переславль
Режиссер и художественный руководитель Театра на Малой Ордынке Эдуард Бояков продал квартиру на Патриарших прудах в Москве, чтобы построить загородную усадьбу под Переславлем-Залесским. В интервью aif.ru он рассказал, что долго искал место для дома и в итоге выбрал этот район из-за его исторической атмосферы и природы.
По словам Боякова, Переславль-Залесский он считает одним из самых «русских» городов, тесно связанным с историей страны. Именно здесь родился князь Александр Невский, а также сохранились древние памятники, включая Преображенский собор. Режиссер отметил, что на его выбор повлияли и природные особенности местности — Плещеево озеро, луга и старые охотничьи угодья.
Сначала семья приобрела старый деревянный дом, построенный мастером-бондарем, однако со временем стало ясно, что для постоянной жизни нужен новый проект. В результате на участке появилась усадьба с каменным первым этажом и деревянным вторым, оформленная резными наличниками. Дизайн дома создавался при участии супруги режиссера Людмилы и художника Василисы Гончаровой.
На территории поместья расположены сад с яблонями, грушами и вишнями, баня, костровая площадка и большой дом с русской печью и каминами. Бояков рассказал, что в усадьбе живет большая семья — у него шестеро детей, а сами дети учатся в местной православной гимназии. Режиссер назвал дом «центром мира» своей семьи и местом силы, где он планирует проводить все больше времени, несмотря на работу в Москве, передает «Радиоточка НСН».
