Бояков рассказал, почему продал квартиру на Патриарших и переехал под Переславль

Режиссер и художественный руководитель Театра на Малой Ордынке Эдуард Бояков продал квартиру на Патриарших прудах в Москве, чтобы построить загородную усадьбу под Переславлем-Залесским. В интервью aif.ru он рассказал, что долго искал место для дома и в итоге выбрал этот район из-за его исторической атмосферы и природы.

По словам Боякова, Переславль-Залесский он считает одним из самых «русских» городов, тесно связанным с историей страны. Именно здесь родился князь Александр Невский, а также сохранились древние памятники, включая Преображенский собор. Режиссер отметил, что на его выбор повлияли и природные особенности местности — Плещеево озеро, луга и старые охотничьи угодья.