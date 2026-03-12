СМИ: Взрывы звучат над Краснодаром и Северским районом края
12 марта 202601:01
Около 10 взрывов прогремело над Краснодаром и Северским районом края, сообщает Telegram-канал Shot.
Система ПВО отражает атаку дронов Вооруженных сил Украины. По словам местных жителей, взрывы были слышны в южной и западной части Краснодара. Некоторые заметили яркие вспышки. Также о взрывах сообщают жители Северского района Краснодарского края.
По их словам, один из сбитых дронов рухнул в поле. В аэропорту Краснодара введены ограничения на приём и выпуск воздушных судов.
Ранее серия взрывов прогремела над Анапой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
