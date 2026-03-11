Врачи сообщили о крайне тяжелом состоянии пострадавшего при ударе по Брянску

Двое пострадавших в результате ракетного удара по Брянску, доставленных на лечение в Москву, находятся в реанимации. Один из них в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщил заведующий девятым нейрохирургическим отделением НМИЦ нейрохирургии имени Бурденко Александр Кравчук.

По его словам, оба пациента сейчас находятся в реанимационном отделении, при этом состояние одного мужчины врачи оценивают как крайне тяжелое.

Джабаров заявил о причастности Британии к удару Storm Shadow по Брянску

Ранее помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов сообщил, что в московские больницы были доставлены девять человек, пострадавших при атаке на Брянск.

11 марта по городу было выпущено семь ракет Storm Shadow. В результате удара погибли семь человек, еще 42 получили ранения, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Константинов Максим
ТЕГИ:ПострадавшиеРакетный УдарБрянск

Горячие новости

Все новости

партнеры