Орбан: Украинцы угрожают семье, детям и внукам
Глава правительства Венгрии Виктор Орбан заявил в соцсетях, что украинцы угрожают его семье.
«Украинцы уже угрожают моей семье, моим детям и внукам. Все в порядке, но всему есть предел!» — указал премьер-министр. Это произошло после угроз экс-генерала СБУ Григория Омельченко его семье.
На видеозаписи Орбан звонит своим дочерям, просит их беречь себя, не бояться угроз и поговорить с внуками постарше, которые «уже понимают».
У политика четыре дочери и сын, а также три внука и три внучки.
Ранее Орбан заявил, что решение относительно судьбы изъятых средств еще не принято и пока они будут храниться на территории Венгрии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
