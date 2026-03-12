Орбан: Украинцы угрожают семье, детям и внукам

«Украинцы уже угрожают моей семье, моим детям и внукам. Все в порядке, но всему есть предел!» — указал премьер-министр. Это произошло после угроз экс-генерала СБУ Григория Омельченко его семье.

На видеозаписи Орбан звонит своим дочерям, просит их беречь себя, не бояться угроз и поговорить с внуками постарше, которые «уже понимают».

У политика четыре дочери и сын, а также три внука и три внучки.

Ранее Орбан заявил, что решение относительно судьбы изъятых средств еще не принято и пока они будут храниться на территории Венгрии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

