Кадыров прокомментировал атаки Ирана на мирное население

По его словам, такие ошибки недопустимы. В результате пострадали граждане Ближнего Востока, в том числе Королевства Бахрейн и ОАЭ. Политик поддержал мнение президента ОАЭ Мухаммеда бен Зайеда Аль Нахайана о том, что власти должны защищать своих граждан.

Кадыров отметил, что страны Персидского залива должны координировать свои действия.

Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что завершить войну можно только при признании прав Тегерана, выплате репараций и предоставлении международных гарантий безопасности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

