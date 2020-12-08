Путин подписал закон о заморозке накопительной части пенсий до 2023 года

С 2014 года отчисления в накопительную часть пенсионной системы в 6% от зарплаты работающих граждан идут на выплаты сегодняшним пенсионерам, передает Ura.ru.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в интервью НСН ранее заявил, что на современные пенсии в России невозможно нормально жить.



«В советское время пенсия составляла 60-70% от зарплаты, и на старость хватало, и детям помогали. А сейчас пенсия – это жалкие гроши. Пенсия у детей войны в деревне – 7-9 тысяч, в городе 12-14 тысяч!» - заявил политик.

