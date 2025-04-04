В Госдуме рассказали о спорах по поводу выплат беременным школьницам
С одной стороны, эта мера направлена на то, чтобы юные мамы почувствовали поддержку, сохранили ребенка и репродуктивное здоровье, с другой - выплаты могут подтолкнуть к ранней беременности, заявил НСН Александр Спиридонов.
Инициатива о выплате беременным школьницам вызвала дискуссию в обществе и, в том числе, в родительских сообществах, так как она сама по себе очень спорная. Об этом в пресс-центре НСН рассказал депутат Госдумы РФ Александр Спиридонов.
«Если говорить конкретно про эту инициативу, это очень спорный момент. В некоторых субъектах введены такие выплаты: молодые девушки очень часто идут на то, чтобы делать аборт, боятся будущего, осуждения, у них нет уверенности, что у них будет поддержка и помощь со стороны родителей, второй половинки. Это приводит к тому, что в будущем у них появляются проблемы с репродуктивной системой, им сложнее забеременеть. Такая мера по замыслу авторов должна сподвигнуть их сохранить ребенка и репродуктивное здоровье. С другой стороны, это вызывает большую дискуссию в родительской среде. Здесь есть очень негативные отзывы, потому что родители считают, что эта мера подтолкнет к ранним беременностям. Я думаю, что мы уже в ближайшее время получим отклик о том, как это реализуется», - рассказал он.
Ранее православные активисты в Татарстане, Вологодской области и Подмосковье запустили проект «Твой малыш», в рамках которого в кабинетах доабортного консультирования установят инсталляции с рукой, держащей 10–12-недельный эмбрион, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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