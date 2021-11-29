В Госдуме рассказали о новых ограничениях на авиаперёлеты

Он напомнил, что новые меры оперштаба в связи с появлением нового варианта COVID-19 анонсировал заместитель министра иностранных дел РФ Евгений Иванов.

«Речь идёт об ограничении транспортных сообщений с другими странами... сейчас же начнут закрывать некоторые направления, прежде всего африканские страны», - уточнил Тумусов в эфире «Радио 1».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что дальнейшие шаги России из-за появления нового штамма коронавирусной инфекции «омикрон» будут зависеть от выводов учёных.