В Госдуме рассказали о новых ограничениях на авиаперёлеты

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов заявил, что российские власти в ближайшее время могут ограничить авиасообщение с государствами, где были выявлены случаи заражения новым штаммом коронавируса «омикрон».

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Он напомнил, что новые меры оперштаба в связи с появлением нового варианта COVID-19 анонсировал заместитель министра иностранных дел РФ Евгений Иванов.

«Речь идёт об ограничении транспортных сообщений с другими странами... сейчас же начнут закрывать некоторые направления, прежде всего африканские страны», - уточнил Тумусов в эфире «Радио 1».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что дальнейшие шаги России из-за появления нового штамма коронавирусной инфекции «омикрон» будут зависеть от выводов учёных.

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Фото: rossiya-airlines.com
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