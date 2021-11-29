Песков рассказал о дальнейших шагах РФ по штамму «омикрон»

Дальнейшие шаги России из-за появления нового штамма коронавирусной инфекции «омикрон» будут зависеть от выводов ученых. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

По его словам, Всемирная организация здравоохранения и весь мир пытаются понять опасность нового штамма. Песков отметил, что Россия будет опираться на выводы ученых о том, насколько существующие вакцины способны защитить от новой разновидности вируса.

В ВОЗ заявили о высоком риске глобального распространения штамма «омикрон»

Доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что закрытие границ из-за омикрон-штамма коронавируса может временно приостановить его распространение, однако с большой долей вероятности россиянам все же придется столкнуться с ним в будущем.

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ФОТО: РИА Новости/Евгений Биятов
ТЕГИ:Дмитрий ПесковКоронавирус
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