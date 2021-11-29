В ВОЗ заявили о высоком риске глобального распространения штамма «омикрон»

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила о высокой вероятности распространения штамма коронавируса «омикрон» на глобальном уровне. Сообщение ВОЗ приводит РИА Новости.

Переболевшие под ударом: Омикрон-штамм COVID-19 отозвался головной болью по всему миру

По данным ВОЗ, также высок общий глобальный риск, связанный с новым штаммом COVID-19. Отмечается, что в зависимости от характеристик разновидности вируса могут возникнуть «серьезные последствия в случае возникновения очередной масштабной вспышки COVID-19 из-за "омикрона"», пишет RT.

Ранее в ВОЗ заявили, что «омикрон» может быть заразнее для уже переболевших коронавирусом, чем другие штаммы, отмечает телеканал «360».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: https://pixabay.com/
ТЕГИ:БолезньВОЗКоронавирус
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры