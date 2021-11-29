В ВОЗ заявили о высоком риске глобального распространения штамма «омикрон»
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила о высокой вероятности распространения штамма коронавируса «омикрон» на глобальном уровне. Сообщение ВОЗ приводит РИА Новости.
По данным ВОЗ, также высок общий глобальный риск, связанный с новым штаммом COVID-19. Отмечается, что в зависимости от характеристик разновидности вируса могут возникнуть «серьезные последствия в случае возникновения очередной масштабной вспышки COVID-19 из-за "омикрона"», пишет RT.
Ранее в ВОЗ заявили, что «омикрон» может быть заразнее для уже переболевших коронавирусом, чем другие штаммы, отмечает телеканал «360».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru