В ВОЗ заявили о высоком риске глобального распространения штамма «омикрон»

По данным ВОЗ, также высок общий глобальный риск, связанный с новым штаммом COVID-19. Отмечается, что в зависимости от характеристик разновидности вируса могут возникнуть «серьезные последствия в случае возникновения очередной масштабной вспышки COVID-19 из-за "омикрона"», пишет RT.

Ранее в ВОЗ заявили, что «омикрон» может быть заразнее для уже переболевших коронавирусом, чем другие штаммы, отмечает телеканал «360».

