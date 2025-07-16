В России задержали крупнейшую в 2025 году партию наркотиков

В ведомстве отметили, что это крупнейшая в 2025 году партия наркотиков из Латинской Америки, задержанная в России.

«Из незаконного оборота изъято 820 кг кокаина, стоимость которого на российском чёрном рынке составляет более 12 млрд рублей», - говорится в сообщении.

Ранее белорусские таможенники обнаружили в следовавшем из Европы грузовике крупную партию гашиша - 100 кг в вакуумных упаковках, сообщает RT.

