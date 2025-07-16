Пашинян: Власти Армении не желают конфликта с Россией
Армения хочет иметь с Россией дружественные отношения, основанные на взаимном уважении. Об этом заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян.
Отвечая на вопрос о возможности прекращения трансляции в республике российских телеканалов, он указал, что Ереван не желает конфликта и противоречий с Москвой, однако его могут заставить принять такое решение.
«Создается впечатление, что в РФ есть силы, которые хотят нас заставить пойти на такое решение... но я этого не хочу», - заключил Пашинян.
Ранее спикер армянского парламента Ален Симонян заявил, что следует обсудить вопрос о прекращении вещания в стране российских телеканалов, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru