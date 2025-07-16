Мостовой назвал главного фаворита нового сезона РПЛ

Главным фаворитом в сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) 2025/2026 является питерский «Зенит». Об этом NEWS.ru заявил экс-игрок сборной России Александр Мостовой.

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При этом он отметил, что такие команды, как действующий чемпион «Краснодар», а также московские «Спартак», «Динамо», ЦСКА и «Локомотив», непременно навяжут борьбу подопечным Сергея Семака.

«Они будут создавать интригу в борьбе за чемпионство... особенно если петербуржцы будут терять очки», — заключил Мостовой.

Ранее ЦСКА со счётом 1:0 обыграл «Краснодар» и стал обладателем Суперкубка России по футболу, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Гальперин
ТЕГИ:ФутболАлександр МостовойЧемпионат России По ФутболуФК "Зенит"

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