Мероприятия для праздника придумывают люди, они могут быть какими угодно, поэтому звездам не важно где выступать, если они не заявляют о своих принципах заранее, рассказал владелец билетного оператора «Кассир.ру» Евгений Финкельштейн в беседе с НСН.

Рэпер Morgenstern (признан в РФ иноагентом) выступит на дне рождения собаки. За гонорар в €150 тысяч в программе — 10 треков, подача торта, задувание свечей, фотосессия с хвостатыми гостями и поздравление для именинника, сообщил Mash. Уточняется, что, после отмены крупного концерта в Азии, шоумен принимает заказы даже на такие выступления. Продюсер не увидел в этой практике ничего странного.