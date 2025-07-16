Моргенштерна оправдали за выступление перед собакой за €150 тысяч
Даже если заказчики зовут артистов на дни рождения своих питомцев, в этом нет ничего зазорного, заявил НСН Евгений Финкельштейн.
Мероприятия для праздника придумывают люди, они могут быть какими угодно, поэтому звездам не важно где выступать, если они не заявляют о своих принципах заранее, рассказал владелец билетного оператора «Кассир.ру» Евгений Финкельштейн в беседе с НСН.
Рэпер Morgenstern (признан в РФ иноагентом) выступит на дне рождения собаки. За гонорар в €150 тысяч в программе — 10 треков, подача торта, задувание свечей, фотосессия с хвостатыми гостями и поздравление для именинника, сообщил Mash. Уточняется, что, после отмены крупного концерта в Азии, шоумен принимает заказы даже на такие выступления. Продюсер не увидел в этой практике ничего странного.
«Я не знаю, откуда информация у Mash, но сумма в €150 тысяч довольно приличная. Для людей, у которых нет заказов, она довольно большая. Какая разница, где выступать? Это концерт перед людьми, а не перед собаками, здесь нет ничего зазорного. С учетом того, что сейчас не так много работы, артисты должны браться за любые предложения. Делается событие, мероприятие, а заказчики уже могут где-то прикалываться, выдумывать поводы. Всегда зовут выступить, никто не спрашивает, а куда именно? Принципиальность есть у ДДТ, которые не поют на днях рождения, вот это — позиция, а все остальное — работа и заработок», — заключил он.
Ранее Финкельштейн допустил в разговоре с НСН, что артисты могут получать многомиллионные гонорары за несколько песен на сцене.
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