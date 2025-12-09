Депутат Смолин призвал государство «вложиться» в инженерное образование
Олег Смолин заявил НСН, что отказ от бакалавриата и фактическое возвращение к специалитету нельзя осуществить без дополнительных финансовых вложений.
В трехлетнем бюджете не было выделено средств на обновление системы образования, что больше всего ударит по практическим специальностям, включая инженеров, заявил НСН первый зампредседателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин.
Инженерам в РФ не хватает уровня вузовской подготовки. Как следует из доклада Высшей школы экономики, основная масса российских инженеров учится в вузах с низкими требованиями к абитуриентам. Так, только 5,4% выпускников инженерных направлений окончили вуз со средним баллом приема выше 80 за один экзамен ЕГЭ, пишет «Коммерсант». Смолин уверен, что вузы в этом случае не виноваты.
«Критерии, по которым проводилась эта оценка, кажутся мне сомнительными. Баллы ЕГЭ не показывают качество работы вуза. Они показывают престижность специальности и вуза. Это не является доказательством низкого качества подготовки инженеров. Работу вуза надо оценивать на выходе, а не на входе. Также нельзя оценивать работу вуза по зарплате инженеров в разных отраслях. Она зависит от общего уровня оплаты труда в отрасли. Инженерное образование – это отражение промышленной политики. Я знаю ситуации, когда хорошо подготовленные выпускники приходили на предприятия и получали зарплату в 20 тысяч рублей. В такой ситуации странно ожидать, что наиболее способные ребята пойдут в эту отрасль. Сейчас ситуация меняется, но изменить ее очень быстро невозможно», - объяснил он.
В связи с этим депутат подчеркнул, что поддержка государства поможет ускорить этот процесс.
«Основные направления изменений касаются фактического отказа от бакалавриата, фактического возвращения к специалитету – более глубокому, но при этом и более узкому образованию в области специальности. Важна фундаментальность и ориентир на практику. Пришло время, когда нам нужны специалисты, а не бакалавры. Но быстро изменить эту систему нельзя. При этом в трехлетнем бюджете, которая приняла Госдума, не было выделено средств на обновление системы. Увеличение сроков обучения, дополнительные оплаты преподавателям потребуют финансовых вливаний. Потребуется вложиться в будущих инженеров и в педагогов, которые таких инженеров подготовят», - отметил собеседник НСН.
Из-за кадрового голода работодатели в сфере промышленности и строительства готовы платить выпускникам вузов зарплату «в рынке» и предоставлять молодежи компенсационный пакет, программы обучения и прочие льготы, поддерживая их стремление работать по профессии, рассказала НСН глава исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова.
