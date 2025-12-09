«Критерии, по которым проводилась эта оценка, кажутся мне сомнительными. Баллы ЕГЭ не показывают качество работы вуза. Они показывают престижность специальности и вуза. Это не является доказательством низкого качества подготовки инженеров. Работу вуза надо оценивать на выходе, а не на входе. Также нельзя оценивать работу вуза по зарплате инженеров в разных отраслях. Она зависит от общего уровня оплаты труда в отрасли. Инженерное образование – это отражение промышленной политики. Я знаю ситуации, когда хорошо подготовленные выпускники приходили на предприятия и получали зарплату в 20 тысяч рублей. В такой ситуации странно ожидать, что наиболее способные ребята пойдут в эту отрасль. Сейчас ситуация меняется, но изменить ее очень быстро невозможно», - объяснил он.

В связи с этим депутат подчеркнул, что поддержка государства поможет ускорить этот процесс.

«Основные направления изменений касаются фактического отказа от бакалавриата, фактического возвращения к специалитету – более глубокому, но при этом и более узкому образованию в области специальности. Важна фундаментальность и ориентир на практику. Пришло время, когда нам нужны специалисты, а не бакалавры. Но быстро изменить эту систему нельзя. При этом в трехлетнем бюджете, которая приняла Госдума, не было выделено средств на обновление системы. Увеличение сроков обучения, дополнительные оплаты преподавателям потребуют финансовых вливаний. Потребуется вложиться в будущих инженеров и в педагогов, которые таких инженеров подготовят», - отметил собеседник НСН.

Из-за кадрового голода работодатели в сфере промышленности и строительства готовы платить выпускникам вузов зарплату «в рынке» и предоставлять молодежи компенсационный пакет, программы обучения и прочие льготы, поддерживая их стремление работать по профессии, рассказала НСН глава исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова.

