В Госдуме раскрыли, когда в России запретят «Айкос»
«Айкос» не такой вредный как сигареты, поэтому приравнивать его к чему-то серьезному не стоит, сказал НСН Алексей Куринный.
Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный заявил НСН, что системы нагревания табака типа IQOS («Айкос») менее вредные, чем классические сигареты, поэтому речи об их запрете пока не идет.
В Нижегородской области хотят полностью запретить вейпы, курительные устройства, а также «Айкос». Об этом ранее сообщил губернатор Глеб Никитин в ходе заседания Совета по реализации демографической и семейной политики. Куринный, в свою очередь, сказал, что в Госдуме подобный вопрос не поднимался.
«"Айкос" — усовершенствованный вариант классического табакокурения. Он менее вредный, исходя из общих характеристик. Я не знаю, есть ли смысл запрещать "Айкос", учитывая, что это менее вредная альтернатива классическому табакокурению. С запретом вейпов я готов согласиться, а вот запрещать "Айкосы", наверное, смысла особого нет. Есть научная доказательная база, согласно которой в "Айкосе" меньше вредных веществ, чем в классических сигаретах, сигарах или сигариллах. Не думаю, что надо приравнивать это к чему-то серьезному. В Госдуме пока не обсуждался запрет систем нагревания табака», — сказал собеседник НСН.
Ранее психиатр, нарколог Александр Ковтун заявил НСН, что IQOS и вейпы не позволяют человеку дозировать никотин, из-за чего потребитель систем нагревания может получить больше вредных веществ, чем курильщик за одну пачку сигарет.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Маркетплейсы призвали не спешить с покупкой искусственных елей
- Собянин: В честь Дня народного единства парковка в Москве будет бесплатной
- «Краткосрочный тренд»: Кто победит в битве Чебурашки и Лабубу
- Россиян призвали отказаться от лишних сим-карт до 1 ноября
- Сказка по канону: Почему «Горыныч» обошел «Алису» по сборам
- В МИД РФ заявили об отсутствии подвижек по новому раунду переговоров с Украиной
- Один из последователей блогера Алекса Лесли получил 1,5 года колонии
- Центробанк выпустит килограммовую золотую монету номиналом 10 тысяч рублей
- Россиянам рассказали, когда можно вернуть деньги при опоздании на рейс
- В Госдуме раскрыли, когда в России запретят «Айкос»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru