В Нижегородской области хотят полностью запретить вейпы, курительные устройства, а также «Айкос». Об этом ранее сообщил губернатор Глеб Никитин в ходе заседания Совета по реализации демографической и семейной политики. Куринный, в свою очередь, сказал, что в Госдуме подобный вопрос не поднимался.

«"Айкос" — усовершенствованный вариант классического табакокурения. Он менее вредный, исходя из общих характеристик. Я не знаю, есть ли смысл запрещать "Айкос", учитывая, что это менее вредная альтернатива классическому табакокурению. С запретом вейпов я готов согласиться, а вот запрещать "Айкосы", наверное, смысла особого нет. Есть научная доказательная база, согласно которой в "Айкосе" меньше вредных веществ, чем в классических сигаретах, сигарах или сигариллах. Не думаю, что надо приравнивать это к чему-то серьезному. В Госдуме пока не обсуждался запрет систем нагревания табака», — сказал собеседник НСН.



Ранее психиатр, нарколог Александр Ковтун заявил НСН, что IQOS и вейпы не позволяют человеку дозировать никотин, из-за чего потребитель систем нагревания может получить больше вредных веществ, чем курильщик за одну пачку сигарет.

