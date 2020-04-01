Более 1,2 тысячи нарушителей карантина привлекли к ответственности

Так, всего на 1 апреля было составлено 1250 протоколов об административном нарушении. Отмечается, что особое внимание полиция уделяет гражданам, которые прибыли из-за рубежа.

Напомним, депутаты Мосгордумы 1 апреля приняли закон, устанавливающий административную ответственность для граждан, обязанных соблюдать режим самоизоляции. Он предусматривает штраф 4000 рублей за нарушение карантина. За повторное нарушение самоизоляции или поездки на автомобиле штраф составит уже 5000 рублей.

