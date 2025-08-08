В Госдуме просят проверить магазин из-за личинок в подгузниках
В России зарегистрирован случай, когда покупатель приобрел детские подгузники с личинками насекомых, сообщает ТАСС.
Об этом заявил депутат Госдумы от фракции «Новые люди» Амир Хамитов. Он направил запрос руководителю управления Роспотребнадзора по Московской области Ольге Микаиловой с просьбой проверить в Электростали магазин одной торговой сети, где была сделана покупка. Парламентарий указал, что подобные инциденты недопустимы, особенно когда речь идет о детских товарах.
Он призвал привлечь виновных к ответственности.
Ранее СМИ сообщили, что жительница Электростали купила упаковку подгузников для годовалого ребенка, в которой были обнаружены рыжие личинки коврового кожееда.
Ранее в продукции торговых сетей «Пятерочка» и «Дикси» обнаружили червей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
