В Госдуме просят проверить магазин из-за личинок в подгузниках

Об этом заявил депутат Госдумы от фракции «Новые люди» Амир Хамитов. Он направил запрос руководителю управления Роспотребнадзора по Московской области Ольге Микаиловой с просьбой проверить в Электростали магазин одной торговой сети, где была сделана покупка. Парламентарий указал, что подобные инциденты недопустимы, особенно когда речь идет о детских товарах.

Он призвал привлечь виновных к ответственности.

Ранее СМИ сообщили, что жительница Электростали купила упаковку подгузников для годовалого ребенка, в которой были обнаружены рыжие личинки коврового кожееда.

Ранее в продукции торговых сетей «Пятерочка» и «Дикси» обнаружили червей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

