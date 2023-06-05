Жители Бурятии пожаловались на воду с личинками и червями

Люди вынуждены обходиться водой из открытого водоема. Проблема с водой в поселке отмечается не первый год, но на подключение всех жителей к артезианской скважине местная администрация не выделяла средств.

Люди сами отказываются собирать деньги, аргументируя это тем, что и без того платят. Жители собираются обратиться в Роспотребнадзор.

Ранее стало известно, как самостоятельно проверить качество питьевой воды, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

