Жители Бурятии пожаловались на воду с личинками и червями
5 июня 202306:26
Жители бурятского поселка Каменска пожаловались на воду с червями и личинками, сообщает «РЕН ТВ».
Люди вынуждены обходиться водой из открытого водоема. Проблема с водой в поселке отмечается не первый год, но на подключение всех жителей к артезианской скважине местная администрация не выделяла средств.
Люди сами отказываются собирать деньги, аргументируя это тем, что и без того платят. Жители собираются обратиться в Роспотребнадзор.
Ранее стало известно, как самостоятельно проверить качество питьевой воды, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru