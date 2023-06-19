В Госдуме призвали ввести ГОСТ по организации квестов
В России необходимо утвердить государственный стандарт для организации квестов, заявила член комитета ГД по труду, соцполитике и делам ветеранов Екатерина Стенякина в своем Telegram-канале.
Она отметила, что это позволит «мягко установить правила», а также введет ОКВЭД для такой деятельности, чтобы учитывать ее в экономической деятельности.
До этого зампред комитета ГД по просвещению Яна Лантратова заявила, что за последние два года региональными прокурорами выявлено почти 9 тысяч нарушений при эксплуатации спортивно-игровых площадок, аттракционов и проведении квестов.
Ранее заместитель руководителя Росстандарта Александр Кузьмин рассказал «Радиоточке НСН», что есть масса конструктивных нарушений аттракционов, в частности отсутствие поручней. Кузьмин также рассказал, что из-за изменений в ФЗ 248 Росстандарту не приписали контроль за частью технических регламентов по детским площадкам, но не передали его и другим надзорным органам.
По словам экспертов, в законе образовались такие пробелы, что из-за отсутствия уполномоченного надзорного органа даже добросовестные производители не могут ни отозвать, ни отремонтировать бракованные детские площадки.
В Госдуме всерьез обеспокоены этой проблемой в последнее время, говорила депутат Лантратова.
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