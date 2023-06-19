В Госдуме призвали ввести ГОСТ по организации квестов

В России необходимо утвердить государственный стандарт для организации квестов, заявила член комитета ГД по труду, соцполитике и делам ветеранов Екатерина Стенякина в своем Telegram-канале.

Она отметила, что это позволит «мягко установить правила», а также введет ОКВЭД для такой деятельности, чтобы учитывать ее в экономической деятельности.

До этого зампред комитета ГД по просвещению Яна Лантратова заявила, что за последние два года региональными прокурорами выявлено почти 9 тысяч нарушений при эксплуатации спортивно-игровых площадок, аттракционов и проведении квестов.