В Госдуме призвали ввести ГОСТ по организации квестов

В России необходимо утвердить государственный стандарт для организации квестов, заявила член комитета ГД по труду, соцполитике и делам ветеранов Екатерина Стенякина в своем Telegram-канале.

Она отметила, что это позволит «мягко установить правила», а также введет ОКВЭД для такой деятельности, чтобы учитывать ее в экономической деятельности.

До этого зампред комитета ГД по просвещению Яна Лантратова заявила, что за последние два года региональными прокурорами выявлено почти 9 тысяч нарушений при эксплуатации спортивно-игровых площадок, аттракционов и проведении квестов.

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Ранее заместитель руководителя Росстандарта Александр Кузьмин рассказал «Радиоточке НСН», что есть масса конструктивных нарушений аттракционов, в частности отсутствие поручней. Кузьмин также рассказал, что из-за изменений в ФЗ 248 Росстандарту не приписали контроль за частью технических регламентов по детским площадкам, но не передали его и другим надзорным органам.

По словам экспертов, в законе образовались такие пробелы, что из-за отсутствия уполномоченного надзорного органа даже добросовестные производители не могут ни отозвать, ни отремонтировать бракованные детские площадки.

В Госдуме всерьез обеспокоены этой проблемой в последнее время, говорила депутат Лантратова.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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