В Армении протестующие перекрыли трассу на Иран
В Вайоц-Дзорской области Армении протестующие против делимитации границы с Азербайджаном перекрыли трассу в направлении Ирана, пишет издание 168.am.
Автотрасса Армения - Иран заблокирована вблизи города Ехегнадзор. На проезжей части выставлено несколько тракторов.
Ранее представители общественной инициативы «Тавуш во имя родины» сообщили о начале блокирования трассы Ереван - Гюмри.
Министерство иностранных дел Армении 19 апреля заявило о предварительном согласовании по делимитации границы с Азербайджаном на участках между восемью селами. Установлено уже 28 пограничных столбов, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru