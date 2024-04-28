В Армении протестующие перекрыли трассу на Иран

В Вайоц-Дзорской области Армении протестующие против делимитации границы с Азербайджаном перекрыли трассу в направлении Ирана, пишет издание 168.am.

В Армении контрактники присоединились к протестам из-за делимитации границы

Автотрасса Армения - Иран заблокирована вблизи города Ехегнадзор. На проезжей части выставлено несколько тракторов.

Ранее представители общественной инициативы «Тавуш во имя родины» сообщили о начале блокирования трассы Ереван - Гюмри.

Министерство иностранных дел Армении 19 апреля заявило о предварительном согласовании по делимитации границы с Азербайджаном на участках между восемью селами. Установлено уже 28 пограничных столбов, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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