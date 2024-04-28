В Башкирии в результате ДТП погибли четыре человека

В Кугарчинском районе Башкирии произошло смертельное ДТП с участием автомобилей Chevrolet Lanos и ВАЗ-21010. Об аварии сообщила пресс-служба республиканской прокуратуры.

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Столкновение произошло на трассе Магнитогорск - Ира в районе деревни Ибраево.

Жертвами аварии стали четыре человека. Среди них двое детей. Пострадали три человека. Прокуратура устанавливает все обстоятельства ДТП.

Накануне в Самарской области произошло ДТП с участием грузовика и автомобиля Renault Logan. Погибли водитель и трое пассажиров легковушки, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:АвтомобилиДТПБашкирия

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