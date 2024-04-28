В Башкирии в результате ДТП погибли четыре человека

Столкновение произошло на трассе Магнитогорск - Ира в районе деревни Ибраево.

Жертвами аварии стали четыре человека. Среди них двое детей. Пострадали три человека. Прокуратура устанавливает все обстоятельства ДТП.

Накануне в Самарской области произошло ДТП с участием грузовика и автомобиля Renault Logan. Погибли водитель и трое пассажиров легковушки, передает «Радиоточка НСН».

