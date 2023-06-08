Число погибших из-за отравления сидром в Ульяновской области выросло до 21
Двадцать один человек погиб в результате отравления суррогатным сидром в Ульяновской области. Об этом сообщили в региональном Минздраве.
Всего в области выявили 65 случаев отравления алкогольными напитками.
«В 21 случае отравление привело к летальному исходу», — подчеркнули в ведомстве.
Пострадали 44 человека, они госпитализированы, пишет RT.
Ранее стало известно, что в Ульяновской области десятки человек отравились суррогатным алкоголем, пострадавшие употребляли напиток «Мистер Сидр». Экспертизы обнаружили в спиртном примеси метанола и этилбутирата в опасных пропорциях. Отравления суррогатным сидром выявили также в Самарской, Нижегородской, Пензенской областях, Удмуртии и Чувашии, пишет «Свободная пресса». По данным Минздрава РФ, всего пострадали 96 человек.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru