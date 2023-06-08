Число погибших из-за отравления сидром в Ульяновской области выросло до 21

Двадцать один человек погиб в результате отравления суррогатным сидром в Ульяновской области. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

Более 1,3 тыс. литров «Мистера сидра» с метанолом изъяли в Мордовии

Всего в области выявили 65 случаев отравления алкогольными напитками.

«В 21 случае отравление привело к летальному исходу», — подчеркнули в ведомстве.

Пострадали 44 человека, они госпитализированы, пишет RT.

Ранее стало известно, что в Ульяновской области десятки человек отравились суррогатным алкоголем, пострадавшие употребляли напиток «Мистер Сидр». Экспертизы обнаружили в спиртном примеси метанола и этилбутирата в опасных пропорциях. Отравления суррогатным сидром выявили также в Самарской, Нижегородской, Пензенской областях, Удмуртии и Чувашии, пишет «Свободная пресса». По данным Минздрава РФ, всего пострадали 96 человек.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ПогибшиеАлкогольОтравлениеУльяновская Область

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