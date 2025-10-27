По его словам, нужно сделать так, чтобы владельцы аккаунтов могли официально зарегистрировать свою страничку.



«В Китае уже приняли регулирование для блогосферы. Например, если блогер ведет блог, в котором дает рекомендации по здоровью или питанию, то он должен подтвердить свою квалификацию. Не может человек рассказывать о правильном питании, если он в этом ничего не понимает. Таким образом он может принести серьезный вред человеку, который смотрит или читает его блог. Это очень важный вопрос, который я неоднократно поднимал в Госдуме. Я говорю о том, что мы обязаны добиться от этих IT-гигантов предоставить возможность владельцам аккаунтов онлайн, например, через «Госуслуги», или офлайн, приехав в офис, зарегистрировать, верифицировать свою страничку. Чтобы в случае взлома человек мог молниеносно вернуть доступ к аккаунтам. На первом этапе это можно сделать по желанию владельца. Аккаунт в соцсетях иногда стоит дороже, чем бренд одежды. Аккаунт — это отдельный ресурс. 95% предпринимателей малого и среднего бизнеса зависят от аккаунта, для них это самый главный актив», — добавил депутат.

Мошенники переключились на знаменитостей: в последнее время участились фишинговые атаки на аккаунты известных персон, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Так, уже были взломаны страницы Ольги Бузовой, Оксаны Самойловой, Ксении Бородиной, Иды Галич и многих других. Злоумышленники, получив доступ к страницам звезд, разыгрывают сценарий с фейковыми розыгрышами призов. Они публикуют ложные новости от имени знаменитостей и призывают подписчиков участвовать в «акциях», требуя за это плату.

Глава Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков, в свою очередь, говорил НСН, что сегодня не существует сервисов, которые могут помочь в случае взлома или блокировки аккаунтов россиян в Instagram (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной), этот вопрос может решаться только «через связи».

