Депутат Свинцов призвал узаконить имущественное право на страницы в соцсетях
Аккаунт в соцсетях иногда стоит дороже, чем бренд компании, ведь аккаунт — это отдельный ресурс, сказал НСН Андрей Свинцов.
Заместитель председателя комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов в пресс-центре НСН призывает сделать возможной законную регистрацию страниц в соцсетях.
«Еще 10 лет назад я предлагал урегулировать имущественные права на личные страницы в социальных сетях. Это можно было бы сделать сначала в добровольном порядке, а потом уже — в обязательном. К моей инициативе отнеслись несерьезно. Многие блогеры имеют огромное количество подписчиков, а это ведь большой ресурс, большие деньги и влияние. Чем отличается домен сайта от личной страницы блогера? Влияние лидеров мнений зачастую больше, чем влияние того или иного СМИ с лицензией», — сказал собеседник НСН.
По его словам, нужно сделать так, чтобы владельцы аккаунтов могли официально зарегистрировать свою страничку.
«В Китае уже приняли регулирование для блогосферы. Например, если блогер ведет блог, в котором дает рекомендации по здоровью или питанию, то он должен подтвердить свою квалификацию. Не может человек рассказывать о правильном питании, если он в этом ничего не понимает. Таким образом он может принести серьезный вред человеку, который смотрит или читает его блог. Это очень важный вопрос, который я неоднократно поднимал в Госдуме. Я говорю о том, что мы обязаны добиться от этих IT-гигантов предоставить возможность владельцам аккаунтов онлайн, например, через «Госуслуги», или офлайн, приехав в офис, зарегистрировать, верифицировать свою страничку. Чтобы в случае взлома человек мог молниеносно вернуть доступ к аккаунтам. На первом этапе это можно сделать по желанию владельца. Аккаунт в соцсетях иногда стоит дороже, чем бренд одежды. Аккаунт — это отдельный ресурс. 95% предпринимателей малого и среднего бизнеса зависят от аккаунта, для них это самый главный актив», — добавил депутат.
Мошенники переключились на знаменитостей: в последнее время участились фишинговые атаки на аккаунты известных персон, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Так, уже были взломаны страницы Ольги Бузовой, Оксаны Самойловой, Ксении Бородиной, Иды Галич и многих других. Злоумышленники, получив доступ к страницам звезд, разыгрывают сценарий с фейковыми розыгрышами призов. Они публикуют ложные новости от имени знаменитостей и призывают подписчиков участвовать в «акциях», требуя за это плату.
Глава Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков, в свою очередь, говорил НСН, что сегодня не существует сервисов, которые могут помочь в случае взлома или блокировки аккаунтов россиян в Instagram (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной), этот вопрос может решаться только «через связи».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Депутат Свинцов призвал узаконить имущественное право на страницы в соцсетях
- Чем ответить на хамство? Как приструнить распоясавшихся учеников
- В мессенджере Max зарегистрировались 50 млн пользователей
- «От Купянска до Нью-Йорка»: Что тормозит наступление ВС РФ
- Росавиация аннулирует сертификат авиакомпании «Ангара» на коммерческие перевозки
- Львова-Белова предложила обучать школьников грамотности при использовании соцсетей
- Туск заявил о праве Украины атаковать объекты РФ в Европе
- Шнуров назвал джаз исключением в мире «музыкального фастфуда»
- Хоккеист Ковальчук подтвердил, что завершил карьеру игрока
- Трамп заявил, что у берегов РФ находится «величайшая в мире» подлодка США
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru