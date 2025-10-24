«Это серьезная проблема, соцсеть запрещена, но люди продолжили ее использовать. Очень много людей подвергаются взломам и блокировкам. Сегодня есть боты, которые накидываются и жалуются на чей-то аккаунт, таким образом можно лишиться аккаунта навсегда. Проблема в том, что сервисы, которые были доступны для восстановления доступа, сегодня исчезли. Компания просто убрала эти сервисы, через которые можно было пожаловаться на блокировку, обжаловать решение или заявить о взломе. Единственная возможность что-то сделать сегодня – это знать кого-то напрямую из этой соцсети. Зачастую этими людьми опять же могут прикинуться сами мошенники. Они предлагают за деньги решить вопрос, а потом исчезают», - рассказал он.

По его словам, в зоне риска сегодня все российские пользователи.

«Публичные обращения могут помочь привлечь внимание бывших сотрудников офиса соцсети в РФ. Они могут помочь с разблокировкой, у них все еще есть связи с головным офисом. Другие способы сейчас вряд ли сработают. Эта социальная сеть никогда не отличалась доброжелательностью по отношению к российской аудитории. Сегодня все находятся в зоне риска, можно лишиться своего аккаунта, всех переписок, личных данных. Это произойдет в один миг, никто помочь не сможет, Роскомнадзор не должен вписываться, так как это запрещенная платформа. Нужно включить везде двухфакторную аутентификацию, вход через код – это все-таки гарантия», - заключил собеседник НСН.

Обнаружив признаки взлома Telegram-аккаунта, в первую очередь, следует убедиться в том, что SIM-карта ещё контролируется пользователем. Об этом заявил создатель Telegram-клиента Telega Фанис Садыков.

