Песков ответил на вопрос о визите Дмитриева в США
Неформальные контакты между Москвой и Вашингтоном являются важной составляющей диалога. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Комментируя поездку спецпредставителя российского лидера Кирилла Дмитриева в США, он указал, что как этому нужно относиться, «как к маленькому шагу в долгой дороге».
«Неформальные контакты... важны... Тем более на фоне того, что США предприняли ряд недружественных шагов в отношении России», - заключил представитель Кремля.
Ранее Песков заявил, что Москва открыта для налаживания отношений с Вашингтоном, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
