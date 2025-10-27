Песков ответил на вопрос о визите Дмитриева в США

Неформальные контакты между Москвой и Вашингтоном являются важной составляющей диалога. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дмитриев подтвердил встречи с представителями администрации США

Комментируя поездку спецпредставителя российского лидера Кирилла Дмитриева в США, он указал, что как этому нужно относиться, «как к маленькому шагу в долгой дороге».

«Неформальные контакты... важны... Тем более на фоне того, что США предприняли ряд недружественных шагов в отношении России», - заключил представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что Москва открыта для налаживания отношений с Вашингтоном, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

