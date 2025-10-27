Шантаж или прогрев: Зачем мошенники взламывают аккаунты звезд
При взломе страниц мошенники хотят денег, вопрос только в том, откуда они их получат, сказал НСН Антон Ивлев.
Заполучив аккаунт блогера или артиста, мошенники могут требовать выкуп с владельца странички или же могут выманивать средства у аудитории селебрити, сказал в пресс-центре НСН юрист, правозащитник Антон Ивлев.
«Понятно, что мошенники хотят денег. Вопрос только в том, откуда они их получат. Есть вариант получить деньги от реального владельца аккаунта. Идет запугивание, требуют огромные выкупы. Я бы здесь рекомендовал ни в коем случае не вступать в переговоры с такими людьми. Потратишь на это тысячу рублей, они попросят две тысячи. Это будет бесконечный процесс. Надо сразу отказываться от переговоров с такими людьми. Также есть вариант получения денег от целевой аудитории блогера, у которого украли аккаунт. Можно поднять какую-то хайповую тему, которая соберет внимание какого-то количества людей, и на этом внимании предложить еще что-то. Черный прогрев, который создаст некий ажиотаж у аудитории. Тогда будет проще продавать что-то людям», — сказал собеседник НСН.
Российские звезды стали мишенью фишинговых атак. В период с июля по октябрь были взломаны аккаунты ряда известных блогеров и медийных персон, включая Александру Митрошину, Иду Галич, Елену Блиновскую, Лерчек, Диму Масленникова, Ольгу Бузову, Оксану Самойлову и Ксению Бородину. Мошенники используют украденные страницы для распространения фейковых розыгрышей, вымогая у подписчиков крупные суммы под предлогом «получения приза».
Ранее Ивлев заявил в пресс-центре НСН, что за семь месяцев 2025 года мошенники получили 119 миллиардов рублей в интернете.
