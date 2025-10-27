«Государство не должно защищать селеб, это не задача государства. Также у государства нет задачи защищать бизнесменов от мошенников. Главная задача государства — чтобы мошенник не позвонил в деревню бабушке, не выманил у нее код от «Госуслуг» и не повесил бы на нее кредиты в МФО. Первая проблема заключается в том, что деньги от мошенников уходят в крипту. Вторая проблема связана с возможностью анонимного звонка. Мы решаем не причины, а просто «сбиваем температуру». Мы говорим о серьезной проблематике. Истории с обманами звезд не имеют никакого отношения к технологиям. Никто никогда не слышал о том, что кто-то вскрыл «Госуслуги». У нас технических проблем нет. Проблема связана с социальным мошенничеством. Причем тут искусственный интеллект? Ни при чем», — добавил Клименко.

Мошенники переключились на знаменитостей: в последнее время участились фишинговые атаки на аккаунты известных персон, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Так, уже были взломаны страницы Ольги Бузовой, Оксаны Самойловой, Ксении Бородиной, Иды Галич и многих других. Злоумышленники, получив доступ к страницам звезд, разыгрывают сценарий с фейковыми розыгрышами призов. Они публикуют ложные новости от имени знаменитостей и призывают подписчиков участвовать в «акциях», требуя за это плату.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов посетовал в пресс-центре НСН на то, что сегодня нет механизма подтверждения взлома личного аккаунта.

