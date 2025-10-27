Анонимы и крипта: Клименко назвал главных «виновников» киберпреступлений
Искусственный интеллект зачастую не виноват в мошенничестве, ведь самую большую опасность представляет социальная инженерия, сказал НСН Герман Клименко.
У роста числа мошеннических действий есть две причины — возможность анонимного звонка и выведение полученных средств в криптовалюту, сказал в пресс-центре НСН глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.
«Все истории с селебами — благо для всех. Это единственный эффективный способ донесения информации до людей. Когда у бабушки из деревни украли 10 тысяч рублей, мы на это не обращаем внимание. Когда у Ларисы Долиной такое происходит, мы это обсуждаем. Парадокс в том, что последний, кого надо жалеть, — селебы. Потому что у условной Ларисы Долиной должен быть и юрист, и адвокат, и банкир, которые на себя берут ответственность за принятие решений. Все селебы в таких историях демонстрируют жалость», — сказал собеседник НСН.
По его словам, искусственный интеллект зачастую не виноват в мошенничестве, ведь самую большую опасность представляет социальная инженерия.
«Государство не должно защищать селеб, это не задача государства. Также у государства нет задачи защищать бизнесменов от мошенников. Главная задача государства — чтобы мошенник не позвонил в деревню бабушке, не выманил у нее код от «Госуслуг» и не повесил бы на нее кредиты в МФО. Первая проблема заключается в том, что деньги от мошенников уходят в крипту. Вторая проблема связана с возможностью анонимного звонка. Мы решаем не причины, а просто «сбиваем температуру». Мы говорим о серьезной проблематике. Истории с обманами звезд не имеют никакого отношения к технологиям. Никто никогда не слышал о том, что кто-то вскрыл «Госуслуги». У нас технических проблем нет. Проблема связана с социальным мошенничеством. Причем тут искусственный интеллект? Ни при чем», — добавил Клименко.
Мошенники переключились на знаменитостей: в последнее время участились фишинговые атаки на аккаунты известных персон, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Так, уже были взломаны страницы Ольги Бузовой, Оксаны Самойловой, Ксении Бородиной, Иды Галич и многих других. Злоумышленники, получив доступ к страницам звезд, разыгрывают сценарий с фейковыми розыгрышами призов. Они публикуют ложные новости от имени знаменитостей и призывают подписчиков участвовать в «акциях», требуя за это плату.
Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов посетовал в пресс-центре НСН на то, что сегодня нет механизма подтверждения взлома личного аккаунта.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Шантаж или прогрев: Зачем мошенники взламывают аккаунты звезд
- Анонимы и крипта: Клименко назвал главных «виновников» киберпреступлений
- Театр «Модерн» покажет новую версию «Цветов для Элджернона»
- Песков ответил на вопрос о визите Дмитриева в США
- Генерал Бижев: Неуязвимый «Буревестник» доведет до истерики страны НАТО
- Розыгрыши и курсы: Как вернуть деньги, отданные взломщикам страниц блогеров
- «Всегда на трех телефонах!»: Как в МХТ отметили 90-летие Олега Табакова
- Рябков: Россия уведомила США об учениях ядерных сил
- Песков: Испытанияя «Буревестника» не могут вызвать напряжение между РФ и США
- Путин и Токаев вновь провели телефонный разговор
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru