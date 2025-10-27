Театр «Модерн» покажет новую версию «Цветов для Элджернона»

В его новой постановке по пьесе Марины Сулчани главный герой Чарли попадает в современный мир спустя 30 лет, и начинается его новая яркая история.

«Мужчина и женщина – это страсть, надежда, поиск. Мир меняется, но стремление человека к любви, пониманию и принятию никогда не изменится», - добавил режиссер.

В спектакле заняты заслуженная артистка России Людмила Погорелова, Александр Сериков, Константин Конушкин, Надежда Меньшова, Александр Борисов и другие.

Ранее актер Никита Ефремов признался ТАСС, что использует нейросети в своей работе. Грымов предостерег актеров от злоупотребления нейросетями, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

