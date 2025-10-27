Театр «Модерн» покажет новую версию «Цветов для Элджернона»
Московский драматический театр «Модерн» представляет премьеру – спектакль «Цветы для Элджернона. 30 лет спустя» режиссера Юрия Грымова.
«Я начал рассуждать на тему Человека и Науки двенадцать лет назад, представив в РАМТе первый спектакль о Чарли. "Цветы для Элджернона. 30 лет спустя" – это самостоятельное произведение, где мы говорим о том, как далеко может завести человечество стремление искусственно изменить мир и себя в нем. Что есть нравственность, и как с возрастом нас меняет любовь?», - рассказал Грымов.
В его новой постановке по пьесе Марины Сулчани главный герой Чарли попадает в современный мир спустя 30 лет, и начинается его новая яркая история.
«Мужчина и женщина – это страсть, надежда, поиск. Мир меняется, но стремление человека к любви, пониманию и принятию никогда не изменится», - добавил режиссер.
В спектакле заняты заслуженная артистка России Людмила Погорелова, Александр Сериков, Константин Конушкин, Надежда Меньшова, Александр Борисов и другие.
Ранее актер Никита Ефремов признался ТАСС, что использует нейросети в своей работе. Грымов предостерег актеров от злоупотребления нейросетями, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
