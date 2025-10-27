Путин присвоил статус ветерана боевых действий добровольцам-штурмовикам

Добровольцам-штурмовикам будет присвоен статус ветерана боевых действий. Как пишет RT, соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин.

В документе, который опубликован на официальном портале правовой информации, речь идёт об участниках СВО, которые заключили соглашения с Минобороны РФ в период с 1 октября 2022 года по 1 сентября 2023 года.

Ежемесячная денежная выплата указанным гражданам будет устанавливаться территориальными органами Соцфонда РФ со дня признания их ветеранами боевых действий.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что депутатами были приняты 144 закона о поддержке участников СВО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
