В Госдуме призвали работать над созданием буферной зоны от ВСУ

России следует работать над упреждающими ударами, чтобы не допустить атак на свою территорию, заявил депутат Госдумы Алексей Чепа в своем Telegram-канале.

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«У ВСУ наверняка есть подготовленные базы где-то рядом с границей России», - написал он.

По словам Чепы, для обеспечения безопасности важно создать буферную зону. Также следует лишить ВСУ возможности перевозить грузы и вооружение через Днепр.

Ранее депутат Госдумы, казачий генерал Виктор Водолацкий заявил «Радиоточке НСН», что атаки на Курскую область поставили под сомнение вопрос переговоров с Украиной и подтвердили необходимость создания санитарной зоны для защиты мирного населения.

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ФОТО: РИА Новости
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