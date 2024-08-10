В Госдуме призвали работать над созданием буферной зоны от ВСУ
России следует работать над упреждающими ударами, чтобы не допустить атак на свою территорию, заявил депутат Госдумы Алексей Чепа в своем Telegram-канале.
«У ВСУ наверняка есть подготовленные базы где-то рядом с границей России», - написал он.
По словам Чепы, для обеспечения безопасности важно создать буферную зону. Также следует лишить ВСУ возможности перевозить грузы и вооружение через Днепр.
Ранее депутат Госдумы, казачий генерал Виктор Водолацкий заявил «Радиоточке НСН», что атаки на Курскую область поставили под сомнение вопрос переговоров с Украиной и подтвердили необходимость создания санитарной зоны для защиты мирного населения.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru