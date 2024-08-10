Росгвардия: В приграничных регионах РФ в зоне КТО ищут украинских диверсантов

Подразделения Росгвардии задействованы для обеспечения безопасности, в том числе на особо важных государственных объектах в приграничных регионах России в зоне режима контртеррористической операции (КТО). Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителей Росгвардии.

По данным источника, сотрудники ведомства и военные выполняют задачи по поимке и ликвидации диверсионно-разведывательных групп ВСУ. В Росгвардии также рассказали, что в приграничных регионах специалисты защищают важные объекты и усиливают контроль в сфере оборота оружия на территориях Белгородской, Брянской и Курской областей.

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Отмечается, что в обеспечении режима КТО также участвуют сотрудники ФСБ, МВД и других ведомств РФ. На территориях с таким режимом применяются необходимые меры и временные ограничения в соответствии со статьей 11 закона «О противодействии терроризму».

Ранее в Курской, Белгородской и Брянской областях был введен режим контртеррористической операции, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: rosguard.gov.ru
ТЕГИ:СпецоперацияГраницаРоссияТерроризмРосгвардия

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