Росгвардия: В приграничных регионах РФ в зоне КТО ищут украинских диверсантов

Подразделения Росгвардии задействованы для обеспечения безопасности, в том числе на особо важных государственных объектах в приграничных регионах России в зоне режима контртеррористической операции (КТО). Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителей Росгвардии.

По данным источника, сотрудники ведомства и военные выполняют задачи по поимке и ликвидации диверсионно-разведывательных групп ВСУ. В Росгвардии также рассказали, что в приграничных регионах специалисты защищают важные объекты и усиливают контроль в сфере оборота оружия на территориях Белгородской, Брянской и Курской областей.