Депутат призвал проверить на этичность сравнение малоимущих россиян с уголовниками

«Возможно, ее слова вырваны из контекста. Но, то, как передает ее слова пресса, режет слух. За последнее время у нас достаточное количество примеров со стороны чиновников различных уровней, которые высказывали неоднозначные вещи и из-за них лишались своих постов. Те, кто присутствовал на этом заседании и у кого есть стенограмма, примут решение по поводу того, выносить ли этот вопрос на заседание комиссии по этике. Лишним это точно не будет, чтобы получить какие-то объяснения», — считает парламентарий.

По мнению Старовойтова, подобные сравнения являются некорректными.

«Даже если граждане находились в местах лишения свободы, чтобы у них в жизни не происходило, они не перестают быть гражданами РФ. Ведь жизнь у всех складывается по-разному. Поэтому касаться подобной темы в этом контексте не вполне корректно в любом случае. Пусть это будет на ее совести, а комитет по этике проведет проверку», — сказал представитель нижней палаты.

Между тем, заместитель председателя Государственной Думы РФ Пётр Толстой в эфире НСН заявил, что освобождение малоимущих от НДФЛ не решит вопрос социальной справедливости в России.

