Депутат призвал проверить на этичность сравнение малоимущих россиян с уголовниками

17 декабря 201912:36
Ольга Дворянова

Зампредседателя комитета по транспорту и строительству Госдумы заявил НСН, что сравнение малоимущих россиян и заключенных некорректно. 

Депутат Госдумы от «Единой России», экс-мэр Волгограда Ирина Гусева заявила, что освобождать малоимущих граждан от НДФЛ нецелесообразно. Возможность введения прогрессивного налога на доходы физических лиц в стране обсуждалась в ходе заседания думского комитета по бюджету и налогам. В том числе прозвучало предложение освободить бедных от уплаты НДФЛ. Гусева резко выступила против, сравнив малоимущие слои населения с уголовниками. «Эти люди могли ни одного дня не работать, сидеть в тюрьме, где их охраняли, кормили. Потом вышел из тюрьмы — и давай еще здесь ему дадим полную возможность не платить налоги», — заявила депутат.

В свою очередь депутат Госдумы Александр Старовойтов в эфире НСН допустил, что высказывание Гусевой может быть вырвано из контекста., но проверить их на этичность все равно необходимо.

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«Возможно, ее слова вырваны из контекста. Но, то, как передает ее слова пресса, режет слух. За последнее время у нас достаточное количество примеров со стороны чиновников различных уровней, которые высказывали неоднозначные вещи и из-за них лишались своих постов. Те, кто присутствовал на этом заседании и у кого есть стенограмма, примут решение по поводу того, выносить ли этот вопрос на заседание комиссии по этике. Лишним это точно не будет, чтобы получить какие-то объяснения», — считает парламентарий.

По мнению Старовойтова, подобные сравнения являются некорректными.

«Даже если граждане находились в местах лишения свободы, чтобы у них в жизни не происходило, они не перестают быть гражданами РФ. Ведь жизнь у всех складывается по-разному. Поэтому касаться подобной темы в этом контексте не вполне корректно в любом случае. Пусть это будет на ее совести, а комитет по этике проведет проверку», — сказал представитель нижней палаты.

Между тем, заместитель председателя Государственной Думы РФ Пётр Толстой в эфире НСН заявил, что освобождение малоимущих от НДФЛ не решит вопрос социальной справедливости в России.

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ФОТО: НСН
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