Депутат призвал проверить на этичность сравнение малоимущих россиян с уголовниками
Зампредседателя комитета по транспорту и строительству Госдумы заявил НСН, что сравнение малоимущих россиян и заключенных некорректно.
Депутат Госдумы от «Единой России», экс-мэр Волгограда Ирина Гусева заявила, что освобождать малоимущих граждан от НДФЛ нецелесообразно. Возможность введения прогрессивного налога на доходы физических лиц в стране обсуждалась в ходе заседания думского комитета по бюджету и налогам. В том числе прозвучало предложение освободить бедных от уплаты НДФЛ. Гусева резко выступила против, сравнив малоимущие слои населения с уголовниками. «Эти люди могли ни одного дня не работать, сидеть в тюрьме, где их охраняли, кормили. Потом вышел из тюрьмы — и давай еще здесь ему дадим полную возможность не платить налоги», — заявила депутат.
В свою очередь депутат Госдумы Александр Старовойтов в эфире НСН допустил, что высказывание Гусевой может быть вырвано из контекста., но проверить их на этичность все равно необходимо.
«Возможно, ее слова вырваны из контекста. Но, то, как передает ее слова пресса, режет слух. За последнее время у нас достаточное количество примеров со стороны чиновников различных уровней, которые высказывали неоднозначные вещи и из-за них лишались своих постов. Те, кто присутствовал на этом заседании и у кого есть стенограмма, примут решение по поводу того, выносить ли этот вопрос на заседание комиссии по этике. Лишним это точно не будет, чтобы получить какие-то объяснения», — считает парламентарий.
По мнению Старовойтова, подобные сравнения являются некорректными.
«Даже если граждане находились в местах лишения свободы, чтобы у них в жизни не происходило, они не перестают быть гражданами РФ. Ведь жизнь у всех складывается по-разному. Поэтому касаться подобной темы в этом контексте не вполне корректно в любом случае. Пусть это будет на ее совести, а комитет по этике проведет проверку», — сказал представитель нижней палаты.
Между тем, заместитель председателя Государственной Думы РФ Пётр Толстой в эфире НСН заявил, что освобождение малоимущих от НДФЛ не решит вопрос социальной справедливости в России.
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