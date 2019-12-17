В Госдуме сравнили малоимущих россиян с уголовниками

«Эти люди могли ни одного дня не работать, сидеть в тюрьме, где их охраняли, кормили. Потом вышел из тюрьмы — и давай еще здесь ему дадим полную возможность не платить налоги», — заявила Гусева.

Она подчеркнула, что ни одно государство в мире не выделяет столько средств на социальные нужды, как Россия, а потому следует просчитывать экономические риски, принимая такие решения, как освобождение от НДФЛ, пишет Ura.ru.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф заявил, что России в будущем необходимо будет ввести прогрессивный НДФЛ, введя, например, «налог для богатых» в размере 20—50%, передает RT.



