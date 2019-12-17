Толстой оценил сравнение неимущих россиян с уголовниками
Зампредседателя Госдумы в эфире НСН заявил, что освобождение малоимущих от НДФЛ не решит вопрос социальной справедливости в России.
На заседании комитета по бюджету и налогам Госдумы рассматривался вопрос освобождения малоимущих россиян от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Парламентарий от «Единой России» Ирина Гусева выступила против инициативы, сравнив малоимущих граждан с лицами, которые отбывали наказание в тюрьмах за госсчет. «Эти люди могли ни одного дня не работать, сидеть в тюрьме, где их охраняли, кормили. Потом вышел из тюрьмы — и давай еще здесь ему дадим полную возможность не платить налоги», - сказала она.
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Пётр Толстой в беседе с НСН заявил, что Гусева не сравнивала, а приводила пример, что является допустимым в этом случае.
«Не могу как-то расценивать высказывание коллеги по фракции, так как я его не слышал. В данном изложении звучит несколько странно, но зная Ирину Гусеву, не думаю, что она сказала ровно таким образом. Не уверен, что здесь есть сравнение, скорее она привела пример, а пример такой приводить можно, такие случаи есть. С точки зрения корректности или некорректности у меня в данном случае нет никаких комментариев», - пояснил свою позицию парламентарий.
При этом, он отметил, что одна отмена НДФЛ для малоимущих не решит вопрос социальной справедливости в стране. По его мнению к проблеме нужно подходить комплексно и принять порядка 20 законов, «чтобы ситуация стала более справедливой».
Ирина Гусева, как пишут СМИ, в своем выступлении подчеркнула, что ни одно государство в мире не выделяет столько средств на социальные нужды, как Россия. В связи с этим, она считает, что прежде, чем освобождать от НДФЛ, следует просчитать экономические риски.
Ранее глава Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в эфире НСН предложил поднять планку для освобождения россиян от НДФЛ.
«Отмена 13-процентного налога для наиболее бедных или мало зарабатывающих россиян – инициатива хорошая. Проблема лишь в том, что этот уровень должен начинаться не с 13, не с 12 и не с 15 тысяч, а с 50 тысяч рублей", - сказал он.
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