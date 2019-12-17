Толстой оценил сравнение неимущих россиян с уголовниками

На заседании комитета по бюджету и налогам Госдумы рассматривался вопрос освобождения малоимущих россиян от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Парламентарий от «Единой России» Ирина Гусева выступила против инициативы, сравнив малоимущих граждан с лицами, которые отбывали наказание в тюрьмах за госсчет. «Эти люди могли ни одного дня не работать, сидеть в тюрьме, где их охраняли, кормили. Потом вышел из тюрьмы — и давай еще здесь ему дадим полную возможность не платить налоги», - сказала она.

Заместитель председателя Государственной Думы РФ Пётр Толстой в беседе с НСН заявил, что Гусева не сравнивала, а приводила пример, что является допустимым в этом случае.

«Не могу как-то расценивать высказывание коллеги по фракции, так как я его не слышал. В данном изложении звучит несколько странно, но зная Ирину Гусеву, не думаю, что она сказала ровно таким образом. Не уверен, что здесь есть сравнение, скорее она привела пример, а пример такой приводить можно, такие случаи есть. С точки зрения корректности или некорректности у меня в данном случае нет никаких комментариев», - пояснил свою позицию парламентарий.