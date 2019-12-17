Классовая ненависть и социальный дарвинизм. Делягин о сравнении малоимущих с уголовниками
Директор Института проблем глобализации в эфире НСН резко ответил депутату, выступившей против отмены НДФЛ для малоимущих граждан.
Депутат Госдумы от «Единой России», экс-глава Волгограда Ирина Гусева выступила против введения прогрессивного налога на доходы физических лиц в стране. В YouTube попала запись с заседания думского комитета по бюджету и налогам, где обсуждался этот вопрос. Прозвучало, в частности предложение освободить от уплаты НДФЛ наиболее малоимущие слои населения. Однако Гусева резко выступила против.
«Эти люди могли ни одного дня не работать, сидеть в тюрьме, где их охраняли, кормили. Потом вышел из тюрьмы — и давай еще здесь ему дадим полную возможность не платить налоги», — заявила Гусева.
Депутат добавила, что ни одна страна в мире не выделяет столько средств на социальные нужды, как Россия.
Слова Гусевой продиктованы классовой ненавистью богатых к бедным, заявил в эфире НСН директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.
«Это проявление социального дарвинизма, это классовая ненависть богатых к бедным. Очень часто она вызывается тем, что богатые ощущают, что они ограбили этих людей и ненавидят за это. Гусева понимает, что условия, которые созданы для большинства граждан РФ, вполне сопоставимы с тюремными. Но она не скорбит об этом, а гордится», — считает экономист.
По мнению Делягина, прогрессивная шкала налогообложения применяется во многих развитых странах, и она справедлива.
«Идея абсолютно правильная. Это частый случай, принятый во всем мире. В нормальных странах прогрессивная шкала налогообложения обязательна: чем человек беднее, тем меньше он должен платить обществу. «Единая Россия» понимает справедливость строго наоборот: чем человек беднее, тем больше он должен платить государству. Нужно понимать, что люди бедны не потому, что они порочны, а потому что государство искусственно удерживает их в нищете и бедности. В нищете у нас 10%, в бедности — 70% населения. У нас в «тени» занято порядка 30 млн человек, это 40% рабочей силы. Это вызвано регрессивной шкалой обложения личных доходов. Чем беднее человек, тем больше из него пытаются выжать. Собирать эти налоги невозможно ни с моральной точки зрения, ни с сугубо административной», — полагает директор Института проблем глобализации.
Ранее глава Сбербанка Герман Греф заявил, что России необходимо ввести прогрессивный НДФЛ. По его мнению, «налог для богатых» должен составить 20—50%.
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