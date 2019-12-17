Классовая ненависть и социальный дарвинизм. Делягин о сравнении малоимущих с уголовниками

Слова Гусевой продиктованы классовой ненавистью богатых к бедным, заявил в эфире НСН директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.

«Это проявление социального дарвинизма, это классовая ненависть богатых к бедным. Очень часто она вызывается тем, что богатые ощущают, что они ограбили этих людей и ненавидят за это. Гусева понимает, что условия, которые созданы для большинства граждан РФ, вполне сопоставимы с тюремными. Но она не скорбит об этом, а гордится», — считает экономист.

По мнению Делягина, прогрессивная шкала налогообложения применяется во многих развитых странах, и она справедлива.

«Идея абсолютно правильная. Это частый случай, принятый во всем мире. В нормальных странах прогрессивная шкала налогообложения обязательна: чем человек беднее, тем меньше он должен платить обществу. «Единая Россия» понимает справедливость строго наоборот: чем человек беднее, тем больше он должен платить государству. Нужно понимать, что люди бедны не потому, что они порочны, а потому что государство искусственно удерживает их в нищете и бедности. В нищете у нас 10%, в бедности — 70% населения. У нас в «тени» занято порядка 30 млн человек, это 40% рабочей силы. Это вызвано регрессивной шкалой обложения личных доходов. Чем беднее человек, тем больше из него пытаются выжать. Собирать эти налоги невозможно ни с моральной точки зрения, ни с сугубо административной», — полагает директор Института проблем глобализации.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф заявил, что России необходимо ввести прогрессивный НДФЛ. По его мнению, «налог для богатых» должен составить 20—50%.



