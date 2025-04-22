«Если бы это было возможно, так и происходило бы. У нас система отопления централизованная, требуется время для запуска, для растопки и остановки котлов. Большинство аварий происходит именно в момент остановки и запуска отопительных систем. Поэтому такие манипуляции снижают надежность системы в целом. Существующая система работает так, потому что централизованные системы нам достались в наследство от СССР, они раньше работали в паре с каким-то производством», - объяснил он.

По его словам, в таком случае необходимо полностью модернизировать технологическую часть, в будущем это позволит собственникам экономить.

«Речь должна идти не про нормативное регулирование, а про модернизацию технологической части. Для этого нужно переходить постепенно на более современные системы отопления. Самый простой способ – применять энергоэффективные технологии. Такие технологии позволяют производить манипуляции по остановке и запуску непосредственно на квартирных домах, внутри дома. Это гораздо дешевле и эффективнее будет. Это все возможно в рамках проведения капитального ремонта в домах. Собственники потом смогут экономить на расходах на тепле, а для самой системы это более безопасно. Все происходило бы в автоматическом режиме», - рассказал собеседник НСН.

Ранее сообщалось, что средний платеж жителей России за жилищно-коммунальные услуги превысил 4000 рублей по итогам прошлого года, передает «Радиоточка НСН».

