«Будут аварии!»: Для гибкого отключения отопления потребуется капитальная модернизация
Исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Сергей Сохранов заявил НСН, что сейчас централизованные системы отопления невозможно гибко подстраивать под погодные условия, как это предлагают депутаты.
Если новые критерии отключения отопления будут введены без модернизации системы, это приведет к росту числа аварий, заявил исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Сергей Сохранов в разговоре с НСН.
Депутаты Госдумы разработают новые критерии отключения отопления, которые будут учитывать не только среднесуточные температуры, но и прогнозы синоптиков, а также особенности теплосетей в регионах, сообщил вице-спикер Борис Чернышов. Сейчас, когда на улице днем +25, отопление продолжает работать, и дома у многих температура доходит до +30 градусов. Такая ситуация, по мнению парламентария, требует оперативного решения: люди не должны страдать от жары в собственных квартирах, а бюджетные средства - расходоваться на перетоп помещений, передает РИА Новости. Сохранов рассказал, что сейчас это невозможно.
«Если бы это было возможно, так и происходило бы. У нас система отопления централизованная, требуется время для запуска, для растопки и остановки котлов. Большинство аварий происходит именно в момент остановки и запуска отопительных систем. Поэтому такие манипуляции снижают надежность системы в целом. Существующая система работает так, потому что централизованные системы нам достались в наследство от СССР, они раньше работали в паре с каким-то производством», - объяснил он.
По его словам, в таком случае необходимо полностью модернизировать технологическую часть, в будущем это позволит собственникам экономить.
«Речь должна идти не про нормативное регулирование, а про модернизацию технологической части. Для этого нужно переходить постепенно на более современные системы отопления. Самый простой способ – применять энергоэффективные технологии. Такие технологии позволяют производить манипуляции по остановке и запуску непосредственно на квартирных домах, внутри дома. Это гораздо дешевле и эффективнее будет. Это все возможно в рамках проведения капитального ремонта в домах. Собственники потом смогут экономить на расходах на тепле, а для самой системы это более безопасно. Все происходило бы в автоматическом режиме», - рассказал собеседник НСН.
Ранее сообщалось, что средний платеж жителей России за жилищно-коммунальные услуги превысил 4000 рублей по итогам прошлого года, передает «Радиоточка НСН».
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