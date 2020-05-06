В Госдуме призвали отменить ЕГЭ в 2020 году

В Государственной думе выступили с предложением отменить проведение ЕГЭ в 2020 году. Как пишет «Интерфакс», его озвучил первый зампред думского комитета по образованию и науке Олег Смолин. Парламентарий полагает, что на фоне распространения коронавирусной инфекции отсутствуют равные условия для проведения полноценного Единого госэкзамена.

Он подчеркнул, что может увеличиться число школьников, которые в этом году не сдадут ЕГЭ, и не по своей воле.

«Поэтому мы предлагаем предусмотреть возможности непроведения ЕГЭ в этом году», — добавил Олег Смолин.

Он также подчеркнул, что что в регионах на качество дистанционного обучения, на которое школьники перешли из-за распространения COVID-19, сильно влияет наличие широкополосного интернета в школах, а также наличие компьютеров в семьях.