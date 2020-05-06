В Госдуме призвали отменить ЕГЭ в 2020 году
В Государственной думе выступили с предложением отменить проведение ЕГЭ в 2020 году. Как пишет «Интерфакс», его озвучил первый зампред думского комитета по образованию и науке Олег Смолин. Парламентарий полагает, что на фоне распространения коронавирусной инфекции отсутствуют равные условия для проведения полноценного Единого госэкзамена.
Он подчеркнул, что может увеличиться число школьников, которые в этом году не сдадут ЕГЭ, и не по своей воле.
«Поэтому мы предлагаем предусмотреть возможности непроведения ЕГЭ в этом году», — добавил Олег Смолин.
Он также подчеркнул, что что в регионах на качество дистанционного обучения, на которое школьники перешли из-за распространения COVID-19, сильно влияет наличие широкополосного интернета в школах, а также наличие компьютеров в семьях.
Ранее о том, что Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в 2020 году может не состояться из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции заявил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов. В середине апреля он заявлял, что рассматривается, как вариант с переносом дат проведения ЕГЭ, так и вариант отмены экзамена в этом году. В последнем случае выпускникам школ разрешат сдавать экзамены в вузы без результатов ЕГЭ.
Ранее министр просвещения России Сергей Кравцов сообщил, что сроки сдачи Единого государственного экзамена, начало которого запланировано на 8 июня, могут быть скорректированы из-за COVID-19.
В свою очередь, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин настаивает на отмене единого государственного экзамена в этом году, о чём он заявил в эфире НСН.
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