Сроки проведения ЕГЭ вновь могут скорректировать

Правительство России не исключает, что сроки проведения единого госэкзамена (ЕГЭ) могут быть вновь перенесены из-за пандемии коронавируса. Как отмечает Интерфакс, ссылаясь на источник в кабмине, возможными сроками, когда экзамен может состояться, называют середину июля — начало августа.

В связи с этим начало учебного года в вузах может быть отложено на 1 октября, отмечает Life.ru.

Напомним, накануне стало известно, что в России в 2020 году из-за распространения коронавирусной инфекции могут отказаться от проведения основного государственного экзамена (ОГЭ) для девятых классов. Этого не исключил министр просвещения Сергей Кравцов. При этом, по его словам, ЕГЭ пока отменять не планируют. Экзамены должны начаться 8 июня, пишет РЕН ТВ.