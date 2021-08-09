Свердловский детский лагерь обвинили в ЛГБТ-пропаганде из-за «дней наоборот»

Детский лагерь «Талый ключ» в Свердловской области, обвинили в ЛГБТ-пропаганде среди детей из-за традиции устраивать «дни наоборот». В такие дни мальчики переодеваются в девочек, а девочки в мальчиков, сообщает портал e1.ru.

С обвинениями выступил председатель регионального Совета отцов Вячеслав Бальцевич. По его словам, это была «целенаправленная пропаганда ЛГБТ-сообщества».