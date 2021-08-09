Свердловский детский лагерь обвинили в ЛГБТ-пропаганде из-за «дней наоборот»

Детский лагерь «Талый ключ» в Свердловской области, обвинили в ЛГБТ-пропаганде среди детей из-за традиции устраивать «дни наоборот». В такие дни мальчики переодеваются в девочек, а девочки в мальчиков, сообщает портал e1.ru.

С обвинениями выступил председатель регионального Совета отцов Вячеслав Бальцевич. По его словам, это была «целенаправленная пропаганда ЛГБТ-сообщества».

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«Что делает пацан в женской одежде, накрасившийся, с непонятными прическами и ужимками? Что в нем пробуждается, к чему это его подталкивает?» — заявил он.

По мнению общественника, организаторы мероприятия должны понести ответственность в соответствии с законом.

Ранее типография «Акварель» в Екатеринбурге отказалась печатать клиенту фотографии корейской поп-группы BTS, решив, что ее участники — геи, сообщает телеканал «360».

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ФОТО: pxhere.com
ТЕГИ:ЛГБТСвердловская Область
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