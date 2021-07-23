ВЦИОМ: Большинство россиян против однополых браков
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил, что 75% россиян негативно относятся к однополым бракам. Данные соцопроса опубликованы на сайте центра.
Социологи уточнили, что большинство противников - это мужчины и граждане от 35 лет и старше. Официальную регистрацию однополых браков поддерживают только 5% респондентов, и чаще всего это молодёжь от 18 до 24 лет.
Кроме того, 23% россиян считают, что представители сексуальных меньшинств - это больные люди, которым нужна медицинская помощь, и такой позиции в основном придерживаются мужчины и люди старше 60 лет. При этом 13% россиян уверены, что гомосексуализм является социальной болезнью и лечить надо само общество.
Опасными представителей ЛГБТ назвали 11% опрошенных.
Во ВЦИОМ добавили, что за последние 17 лет в России на 7% увеличилась доля тех, кто считает, что сексуальная ориентация - это личное дело каждого (до 31%).
Ранее Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) потребовал от России узаконить однополые браки, сообщает Ura.ru.
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