ВЦИОМ: Большинство россиян против однополых браков

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил, что 75% россиян негативно относятся к однополым бракам. Данные соцопроса опубликованы на сайте центра.

Социологи уточнили, что большинство противников - это мужчины и граждане от 35 лет и старше. Официальную регистрацию однополых браков поддерживают только 5% респондентов, и чаще всего это молодёжь от 18 до 24 лет.

Кроме того, 23% россиян считают, что представители сексуальных меньшинств - это больные люди, которым нужна медицинская помощь, и такой позиции в основном придерживаются мужчины и люди старше 60 лет. При этом 13% россиян уверены, что гомосексуализм является социальной болезнью и лечить надо само общество.

Опасными представителей ЛГБТ назвали 11% опрошенных.

Во ВЦИОМ добавили, что за последние 17 лет в России на 7% увеличилась доля тех, кто считает, что сексуальная ориентация - это личное дело каждого (до 31%).

Ранее Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) потребовал от России узаконить однополые браки, сообщает Ura.ru.

