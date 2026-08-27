Директор ЦРУ после поездки в Москву посетил Белый дом

Директор ЦРУ США Джон Рэтклифф вместе с министром войны Питом Хегсетом и главой Объединенного комитета начальников штабов Дэном Кейном посетил Западное крыло Белого дома, в котором расположен Овальный кабинет — рабочее место президента Дональда Трампа, сообщил в соцсети Х фотограф Эндрю Лейден.

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Он опубликовал снимки чиновников, которые вместе покинули Белый дом.

До этого американский лидер заявил, что визит главы ЦРУ Рэтклиффа в Россию может принести результаты, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: whitehouse.gov
ТЕГИ:РоссияЦРУДональд ТрампСШАБелый Дом

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