Директор ЦРУ после поездки в Москву посетил Белый дом
27 августа 202600:01
Денис Хоноров
Директор ЦРУ США Джон Рэтклифф вместе с министром войны Питом Хегсетом и главой Объединенного комитета начальников штабов Дэном Кейном посетил Западное крыло Белого дома, в котором расположен Овальный кабинет — рабочее место президента Дональда Трампа, сообщил в соцсети Х фотограф Эндрю Лейден.
Он опубликовал снимки чиновников, которые вместе покинули Белый дом.
До этого американский лидер заявил, что визит главы ЦРУ Рэтклиффа в Россию может принести результаты, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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