НПЗ Казахстана отказались поставлять бензин в Россию
Крупные нефтеперерабатывающие заводы Казахстана отказались от выделенных им квоты на поставки бензина в Россию, сообщает Reuters.
По данным агентства, казахстанское Минэнерго в июле разрешило отправить на российский рынок 17,5 тысячи тонн бензина Аи-92 с Павлодарского НПЗ — второго по мощности в стране. Аналогичную квоту в августе получил Атырауский НПЗ. Несмотря на это, владельцы нефтепродуктов не планируют экспортировать бензин. В качестве причин они называют сложности с оплатой через российские банки и риск попасть под санкции Запада.
Кроме того, в Казахстане моторного топлива не хватает. Это связано с сезонным спросом. Единственным заводом в Казахстане, согласившимся поставлять бензин в РФ, стал небольшой НПЗ «Конденсат». В августе он получил первую партию российской нефти по железной дороге в объеме 4,1 тысячи тонн, а ранее закупал сырье у «Татнефти». В июле предприятие отправило в Россию 9 тысяч тонн бензина.
Около 50% акций НПЗ принадлежит российской компании. Власти республики не видят санкционных рисков, так как завод не включен в соответствующие ограничительные списки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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