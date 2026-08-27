СМИ: Во время визита главы ЦРУ в Москву могли обсуждать обмен заключёнными

Во время визита директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву Россия и США могли обсуждать обмен заключёнными, сообщает Telegram-канал Mash.

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По одной из версий, основная проблема в том, что американская сторона хочет обменять сразу всех своих граждан. В основном списке значатся шесть фамилий. Самый пожилой из них - 72-летний гражданин США Стивен Хаббард, который воевавал за ВСУ в рядах терробороны. За наёмничество он был приговорён к шести годам и десяти месяцам лишения свободы.

Российская сторона добивается освобождения пяти своих граждан, среди которых многодетный отец Анатолий Легкодымов. Он является одним из основателей и главным техническим директором гонконгской криптовалютной биржи и P2P-платформы Bitzlato. его американский срок заключения завершён, но его экстрадиции запросила Франция.

Ранее американский лидер заявил, что визит главы ЦРУ Рэтклиффа в Россию может принести результаты, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
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