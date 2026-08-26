Титов назвал число китайских компаний, работающих в России

В России зарегистрированы 15,5 тысячи компаний с китайским капиталом, заявил председатель российской части Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития Борис Титов. По его данным, в конце 2021 года их было всего 1,4 тысячи, сообщает РИА Новости.

Титов подчеркнул, что отношения между странами развиваются очень быстро, бизнес активно поддерживает эту тенденцию. Только за январь-июль 2026 года товарооборот между Россией и КНР вырос на 26,3%. По словам Титова, половина всех китайских компаний в РФ сосредоточена в Москве и Подмосковье.