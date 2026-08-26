Титов назвал число китайских компаний, работающих в России

В России зарегистрированы 15,5 тысячи компаний с китайским капиталом, заявил председатель российской части Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития Борис Титов. По его данным, в конце 2021 года их было всего 1,4 тысячи, сообщает РИА Новости.

Титов подчеркнул, что отношения между странами развиваются очень быстро, бизнес активно поддерживает эту тенденцию. Только за январь-июль 2026 года товарооборот между Россией и КНР вырос на 26,3%. По словам Титова, половина всех китайских компаний в РФ сосредоточена в Москве и Подмосковье.

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В числе регионов-лидеров также Амурская область, Приморский и Хабаровский края, Санкт-Петербург, Еврейская автономная область и Калмыкия. Наиболее активно взаимодействие развивается в электронной коммерции, торговле, логистике, строительстве и сфере у услуг.

Между тем Китай в июле нарастил импорт пшеницы из России в 243 раза в годовом выражении, а стоимость поставок достигла 4,3 млн долларов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Анна Раткогло
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