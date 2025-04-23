В отрасли заявили, что российские ветпрепараты не смогли заменить ушедшие аналоги

«Не хватает и обычных, и редких препаратов. Такая тенденция наблюдается с начала спецоперации. Многие компании ушли, а отечественные предприятия не готовы заменить зарубежные лекарства. Кроме того, отечественные аналоги часто уступают по качеству. Например, многие ищут привычные препараты от клещей, такие, как “Бравекто”, которые сейчас можно купить, но по космической стоимости, а аналоги не работают достаточно хорошо. Мы привыкли к поставкам мировых компаний, но сегодня возникла такая проблема, которая коснулась всех регионов. При этом логистических проблем в России нет. Нужно не только запрещать что-то, но и подумать о здоровье населения, животных, сначала находить способы замены либо из дружественных стран, либо подключать российских производителей, а потом уже что-то запрещать и менять правила регистрации», — сказал Уражевский.

Собеседник НСН посетовал на то, что в регионах не хватает даже отечественных вакцин для животных, которые значительно лучше аналогов.

«У нас есть новые ветеринарные компании, которые увеличили объемы производства, потому что не хватало даже вакцин. Наша вакцина не хуже зарубежных аналогов (более того, ветврачи рекомендуют именно отечественную вакцину, поскольку лучше формируется иммунитет), но проблема с ее наличием наблюдалась в регионах. Вакцины обязательны и для животных, и для человека, поскольку ряд заболеваний передаются от животных к человеку. Например, это бешенство, которое приводит к стопроцентному летальному исходу», — подытожил он.

Ранее в России предложили разрешить продажу ветеринарных препаратов в аптечных сетях. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

