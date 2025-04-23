В отрасли заявили, что российские ветпрепараты не смогли заменить ушедшие аналоги
Нехватка ветеринарных препаратов наблюдается во всех российских регионах, причем в дефиците не только импортные лекарства, но и отечественные вакцины, сказал НСН Владимир Уражевский.
Сегодня в России не хватает как обычных, так и редких ветеринарных препаратов из-за рубежа, при этом российские предприятия не готовы восполнить дефицит, так как отечественные препараты проигрывают по качеству иностранным аналогам. Об этом НСН заявил президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский.
Издание «Известия» ранее сообщило со ссылкой на профильные организации, что в России возникла нехватка ветеринарных препаратов иностранного производства. Если в 2022 году в страну ввозили более 750 наименований лекарств для животных, то сейчас — менее 300. По мнению экспертов, одна из причин — изменение порядка и условий ввоза в Россию зарубежных лекарств. Вместе с тем снижение официальных поставок привело к распространению нелегальных зарубежных ветпрепаратов. Уражевский подчеркнул, что нехватка как обычных, так и редких препаратов наблюдается во всех российских регионах.
«Не хватает и обычных, и редких препаратов. Такая тенденция наблюдается с начала спецоперации. Многие компании ушли, а отечественные предприятия не готовы заменить зарубежные лекарства. Кроме того, отечественные аналоги часто уступают по качеству. Например, многие ищут привычные препараты от клещей, такие, как “Бравекто”, которые сейчас можно купить, но по космической стоимости, а аналоги не работают достаточно хорошо. Мы привыкли к поставкам мировых компаний, но сегодня возникла такая проблема, которая коснулась всех регионов. При этом логистических проблем в России нет. Нужно не только запрещать что-то, но и подумать о здоровье населения, животных, сначала находить способы замены либо из дружественных стран, либо подключать российских производителей, а потом уже что-то запрещать и менять правила регистрации», — сказал Уражевский.
Собеседник НСН посетовал на то, что в регионах не хватает даже отечественных вакцин для животных, которые значительно лучше аналогов.
«У нас есть новые ветеринарные компании, которые увеличили объемы производства, потому что не хватало даже вакцин. Наша вакцина не хуже зарубежных аналогов (более того, ветврачи рекомендуют именно отечественную вакцину, поскольку лучше формируется иммунитет), но проблема с ее наличием наблюдалась в регионах. Вакцины обязательны и для животных, и для человека, поскольку ряд заболеваний передаются от животных к человеку. Например, это бешенство, которое приводит к стопроцентному летальному исходу», — подытожил он.
Ранее в России предложили разрешить продажу ветеринарных препаратов в аптечных сетях. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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