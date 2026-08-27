Акушерка: Первый год жизни ребенка может стоить до 500 тысяч рублей
Расходы на первый год жизни ребенка в России могут составить от 150 тыс. рублей и выше, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на акушерку и психолога Анну Семененко.
По ее словам, это зависит от выбранных родителями условий. Минимальный бюджет в 150–200 тыс. предполагает использование государственных медицинских услуг по полису ОМС, покупку ограничиенного количества новых вещей, активное применение товаров с вторичного рынка, грудное вскармливание, отказ от услуг няни и дорогостоящих гаджетов.
При этом средний формат обходится примерно в 300–500 тыс. В эту сумму входят новая коляска и кроватка из среднего ценового сегмента, одноразовые подгузники известных марок, регулярное обновление гардероба, смешанное питание и визиты в платные клиники.
Вариант «комфорт» начинается от 500 тыс. и включает премиальный транспорт, брендовую косметику, регулярные услуги няни и частную медицину, которая потянет на 80–120 тыс. Эксперт указала, что все базовые траты делятся на четыре категории: сон и безопасность, транспорт, гигиена и питание. Дизайнерская одежда и сложные электронные устройства относятся к вопросам личного комфорта и образа жизни семьи.
Наиболее распространенной ошибкой при подготовке к появлению ребенка является стремление приобрести все необходимое «на всякий случай», хотя на практике половина таких вещей остается нераспечатанной.
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